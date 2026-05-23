L’attore ha cambiato drasticamente il suo aspetto fisico per interpretare il boss mafioso, adottando una dieta rigorosa e un intenso allenamento. La trasformazione ha richiesto settimane di preparazione, con attenzione ai dettagli di trucco e acconciatura. Il personaggio decise di testimoniare in tribunale dopo aver subito una tragedia familiare, che lo spinse a rompere il silenzio sulla criminalità organizzata.

? Punti chiave Come ha fatto Favino a trasformare il proprio corpo per Buscetta?. Perché il boss decise di parlare solo dopo la tragedia familiare?. Cosa spinse Buscetta a tradire Cosa Nostra per difendere la famiglia?. Come ha cambiato il mondo della giustizia l'incontro tra Buscetta e Falcone?.? In Breve Cast include Fausto Russo Alesi, Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane.. Film presentato a Cannes nel 2019 con sei David di Donatello vinti.. Buscetta estradato nel 1984 dopo l'arresto avvenuto in Brasile.. Collaborazione fondamentale per il Maxiprocesso di Palermo del 1986.. Stasera 23 maggio alle ore 21:20 su Rai 2 va in onda Il Traditore, il film di Marco Bellocchio che ricostruisce la parabola di Tommaso Buscetta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Favino è Buscetta: la metamorfosi del boss che svelò Cosa Nostra

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