Fare da soli? Più Ostpolitik e meno Euromissili

Gli Stati Uniti stanno ridimensionando o ritirando il loro supporto dall’Europa, spingendo i Paesi europei a assumersi più responsabilità. Si evidenzia la necessità di un maggiore impegno da parte degli Stati membri, con un focus su politiche di Ostpolitik e meno dipendenza dai missili Euromissili. La situazione richiede un rafforzamento delle capacità europee per gestire da soli le questioni di sicurezza e diplomazia.

Difesa Se si tratta di compensare la defezione americana (la cui entità viene decisamente esagerata) sarebbero le stesse cose che Washington garantiva in passato a dover essere prese in carico Difesa Se si tratta di compensare la defezione americana (la cui entità viene decisamente esagerata) sarebbero le stesse cose che Washington garantiva in passato a dover essere prese in carico Ora che gli Stati uniti mostrano di voler ridimensionare o addirittura ritirare il loro sostegno al Vecchio continente, gli europei devono «imparare a fare da soli» a prendersi maggiori responsabilità. Nella sua perentoria insignificanza questa prescrizione viene ripetuta dai governanti dell’Unione a ogni occasione e in risposta a ogni problema. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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