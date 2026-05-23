F1 oggi Gp Canada a Montreal | gli orari di Sprint e qualifiche in diretta tv gratis e streaming

Notizia in breve

Oggi, venerdì 22 maggio, inizia il weekend del Gran Premio del Canada a Montreal, quinto appuntamento della stagione di Formula 1. Sono previste sessioni di qualifiche e di Sprint, trasmesse in diretta gratuita e in streaming. Le attività si svolgono tra oggi e domenica 24 maggio, coinvolgendo diverse sessioni per determinare la griglia di partenza e la classifica del Sprint. Nessun cambio di orari o dettagli tecnici sono stati annunciati fino a questo momento.