F1 oggi Gp Canada a Montreal | gli orari di Sprint e qualifiche in diretta tv gratis e streaming
Oggi, venerdì 22 maggio, inizia il weekend del Gran Premio del Canada a Montreal, quinto appuntamento della stagione di Formula 1. Sono previste sessioni di qualifiche e di Sprint, trasmesse in diretta gratuita e in streaming. Le attività si svolgono tra oggi e domenica 24 maggio, coinvolgendo diverse sessioni per determinare la griglia di partenza e la classifica del Sprint. Nessun cambio di orari o dettagli tecnici sono stati annunciati fino a questo momento.
La F1 riparte in questo weekend da oggi, venerdì 22 a domenica 24 maggio, con il Gran Premio del Canada il quinto appuntamento della stagione. Le monoposto nel quinto appuntamento stagionale correranno sul tracciato di Montreal, dedicato a Gilles Villeneuve.Tifo alle stelle in Italia per Andrea. 🔗 Leggi su Today.it
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