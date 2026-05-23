F1 oggi Gp Canada a Montreal | gli orari di Sprint e gara in diretta tv e streaming

Oggi a Montreal si svolge il Gran Premio del Canada di Formula 1, quinto appuntamento stagionale. La sessione di Sprint inizia nel pomeriggio, seguita dalla gara domenicale. Gli orari di qualifiche, Sprint e gara sono disponibili in diretta tv e streaming. La pista si prepara a ospitare le competizioni fino a domenica 24 maggio, con le vetture pronte a scendere in pista nelle diverse sessioni programmate.

La F1 riparte in questo weekend da oggi, venerdì 22 a domenica 24 maggio, con il Gran Premio del Canada il quinto appuntamento della stagione. Le monoposto nel quinto appuntamento stagionale correranno sul tracciato di Montreal, dedicato a Gilles Villeneuve.Tifo alle stelle in Italia per Andrea. 🔗 Leggi su Today.it

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