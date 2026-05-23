F1 GP Canada | highlights qualifiche Sprint

George Russell ha ottenuto la pole position per la Sprint nel GP del Canada di Formula 1, guidando la Mercedes. Kimi Antonelli, che aveva mostrato ottime prestazioni nelle sessioni di libere, si è piazzato secondo a soli 68 millesimi di secondo.

Nel GP del Canada di F1, George Russell ha conquistato la pole per la Sprint con la Mercedes. Kimi Antonelli, velocissimo già nelle libere, ha chiuso secondo a soli 68 millesimi. Il giovane italiano ha lamentato un piccolo errore nel primo settore e promette battaglia. Gli aggiornamenti Mercedes hanno funzionato molto bene, mettendo in difficoltà le McLaren. Norris e Piastri hanno chiuso dietro alle Mercedes, mentre Ferrari ha ottenuto la terza fila con Hamilton davanti a Leclerc. Verstappen è settimo, mentre Alonso ha causato una bandiera rossa dopo un incidente in SQ1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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