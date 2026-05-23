Nell'estrazione di oggi, sabato 23 maggio 2026, i numeri estratti nel Lotto sono stati 5, 12, 23, 34, 45 e 56. Nel Superenalotto sono stati estratti 15, 22, 33, 44, 55, 66, con il numero Jolly 10 e il SuperStar 7. Nel 10eLotto sono stati estratti numeri tra 1 e 90, con alcuni ritardatari come 8, 14 e 27. Il jackpot del Superenalotto è di circa 50 milioni di euro.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 23 maggio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 112 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 23 maggio 2026: numeri ritardatari e jackpot

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