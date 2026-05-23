Estrazioni del Lotto di sabato 23 maggio 2026 | la ruota di Napoli
Sabato 23 maggio 2026 sono stati estratti i numeri del Lotto su tutte le ruote nazionali. Sulla ruota di Napoli sono usciti i numeri 88, 44, 56, 90 e 41. Per le altre città, i numeri estratti sono stati: Bari con 19, 83, 72, 49, 7; Cagliari con 53, 26, 63, 50, 33; Firenze con 15, 34, 10, 44, 19; Genova con 25, 12, 86, 48, 11; Milano con 19, 38, 21, 40,
In aggiornamentoEcco tutti i numeri estratti sulla ruota di Napoli e sulle altre ruote nazionali:Bari: 19 83 72 49 7Cagliari: 53 26 63 50 33Firenze: 15 34 10 44 19Genova: 25 12 86 48 11Milano: 19 38 21 40 62Napoli: 88 44 56 90 41Palermo: 31 35 42 77 14Roma: 30 43 4 38 74Torino: 68 10 56 81. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
del lotto di sabato 9 maggio 2026
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