Estrazioni del Lotto di sabato 23 maggio 2026 | la ruota di Napoli

Notizia in breve

Sabato 23 maggio 2026 sono stati estratti i numeri del Lotto su tutte le ruote nazionali. Sulla ruota di Napoli sono usciti i numeri 88, 44, 56, 90 e 41. Per le altre città, i numeri estratti sono stati: Bari con 19, 83, 72, 49, 7; Cagliari con 53, 26, 63, 50, 33; Firenze con 15, 34, 10, 44, 19; Genova con 25, 12, 86, 48, 11; Milano con 19, 38, 21, 40,