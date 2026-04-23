Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 23 aprile 2026
Oggi, giovedì 23 aprile 2026, si svolge l’estrazione del concorso VinciCasa alle ore 20:30. Si tratta di un gioco in cui i partecipanti devono indovinare cinque numeri tra i quaranta disponibili per vincere una casa. I numeri vincenti di questa estrazione saranno annunciati subito dopo l’evento. La prova si svolge in una sede dedicata, con la presenza di operatori e rappresentanti delle autorità competenti.
Estrazione VinciCasa oggi 23 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 22 APRILE 2026 ESTRAZIONE 21 APRILE 2026 ESTRAZIONE 20 APRILE 2026 ESTRAZIONE 19 APRILE 2026 ESTRAZIONE 18 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 23 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it
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