Esseti Basket Terni una sfida per ottenere la promozione in Serie B | l' avversaria

L'Esseti Basket Terni si prepara a giocare uno spareggio cruciale per ottenere la promozione in Serie B Interregionale. Dopo aver conquistato il titolo regionale di Serie C, grazie alle vittorie contro la Svila Perugia nelle due sfide decisive, la squadra si trova ora di fronte a una nuova sfida. La partita di spareggio determinerà il passaggio di categoria e rappresenta un passo importante nel percorso della formazione ternana. La squadra si sta allenando intensamente in vista di questa fase decisiva.

Dopo aver vinto il campionato di Serie C regionale di pallacanestro, risultato storico ottenuto con il successo in due gare sulla Svila Perugia - per la Esseti Basket Terni è già tempo di rimettersi a lavoro in vista dello spareggio che decreterà la prima promozione in Serie B Interregionale. Gli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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2026 02 28 Serie C Unica girone M - Esseti Basket Terni vs Ottica Brunozzi Virtus Bastia

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