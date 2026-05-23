Con l'arrivo delle temperature elevate, il Ministero della Salute ha riattivato il sistema di allerta per le ondate di calore. Il bollettino quotidiano segnala valori elevati di temperatura in molte regioni italiane, con picchi che superano i limiti stabiliti per la sicurezza. Le autorità invitano a prestare attenzione alle raccomandazioni per evitare rischi legati al caldo intenso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Riparte il sistema di allerta contro le ondate di calore Con l’arrivo delle alte temperature, il Ministero della Salute ha riattivato il sistema nazionale di monitoraggio dedicato alle ondate di calore. L’obiettivo è quello di prevenire i rischi legati al caldo intenso, soprattutto per le persone considerate più vulnerabili come anziani, bambini, donne in gravidanza e pazienti affetti da patologie croniche. Il piano prevede la pubblicazione quotidiana dei bollettini meteo-sanitari, elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario della Regione Lazio nell’ambito del programma coordinato dal Ministero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Esplode l’estate, torna il bollettino caldo del ministero della Salute

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Esplode l’estate, torna il bollettino caldo del ministro della Salute(Adnkronos) – Ripartono, da lunedì 25 maggio, i bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Caldo, torna il bollettino ministeriale: Messina tra le città monitorateRipartono, da lunedì 25 maggio, i bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute.

iltempo.it/attualita/2026… #Meteo, nel week end esplode l' #estate. Temperature fino a 30 gradi x.com

Esplode l'estate, torna il bollettino caldo del Ministero della Salute(Adnkronos) - Ripartono, da lunedì 25 maggio, i bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute. Sono 4 i colori che gli italiani hanno imparato a riconoscere per informarsi se la propria ... msn.com

Testa che esplode. Così buono. reddit

San Giovanni Lupatoto: esplode l’estate del SanGiò Art FestivalEstate 2026: a San Giovanni Lupatoto torna il SanGiò Art Festival 2026, con il mito della Notte Rosa ma dal sapore anni '90 ... veronaoggi.it