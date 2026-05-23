Caldo torna il bollettino ministeriale | Messina tra le città monitorate

Da lunedì 25 maggio riprendono i bollettini ministeriali sulle ondate di calore. Messina è tra le città monitorate, con un bollino che indica il livello di rischio di temperature elevate. Sono quattro i colori che segnalano il grado di allerta.

Ripartono, da lunedì 25 maggio, i bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute. Sono 4 i colori che gli italiani hanno imparato a riconoscere per informarsi se la propria città potrà raggiungere temperature elevate e quindi prendere tutti gli accorgimenti del caso: il bollino. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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