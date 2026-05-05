Impermanence di Edoardo De Angelis
Martedì 5 maggio 2026, Interzonegalleria è lieta di presentare la mostra Impermanence del fotografo Edoardo de Angelis.“Può l’impermanenza essere il punto centrale del mio lavoro? Mi sembra la giusta strada per ora; Fotografo per fermare il tempo e lì per lì mi fa stare bene ma poi quando.🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie correlate
Il casertano Edoardo De Angelis firma la regia della Tosca, in scena alla Reggia di CasertaTempo di lettura: 2 minutiLa Tosca di Giacomo Puccini arriva alla Reggia di Caserta.
Leggi anche: Il fuoco che ti porti dentro: Edoardo De Angelis firma un’epopea familiare tra Napoli e Milano