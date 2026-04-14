FMI Paolo Capone Leader UGL Serve superare i vincoli del Patto di Stabilità

Il leader dell'UGL ha espresso solidarietà al Presidente del Consiglio, in seguito alle dichiarazioni recenti del Presidente degli Stati Uniti. La comunicazione è arrivata attraverso una nota ufficiale, in cui si sottolinea il sostegno alle parole della prima carica italiana. La posizione è stata resa nota in un momento di tensioni internazionali, senza ulteriori commenti o analisi sulle motivazioni o conseguenze di queste dichiarazioni.

“A nome dell'UGL esprimo solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a seguito delle recenti dichiarazioni del Presidente Donald Trump. In una fase internazionale già segnata da forti tensioni geopolitiche ed economiche serve responsabilità e rispetto tra alleati, non ulteriori elementi di divisione. I dati del Fondo Monetario Internazionale confermano la fragilità del quadro economico: per l’Italia è attesa una crescita del PIL pari allo 0,5% nel 2026, in calo rispetto alle precedenti previsioni. Un rallentamento che rischia di avere ripercussioni dirette su lavoratori, famiglie e imprese, in un contesto già aggravato dall’aumento dei costi energetici e dall’incertezza globale.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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