Elezioni comunali Reggio Calabria 2026 | i candidati le liste e come si vota

Da quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 23 maggio 2026 si svolgono le elezioni comunali a Reggio Calabria. Sono coinvolti diversi candidati e liste, con le procedure di voto che prevedono il voto diretto per il sindaco e le preferenze per i consiglieri. La città si prepara a scegliere il nuovo sindaco attraverso una consultazione elettorale che coinvolge i cittadini residenti. La data e le modalità di voto sono state ufficializzate, con la campagna elettorale già in corso.

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Reggio Calabria, 23 maggio 2026 – Tra i venti capoluoghi italiani interessati dalla tornata di elezioni amministrative di questo 2026 c’è Reggio Calabria. Urne aperte domenica 24 e lunedì 25 maggio per oltre 172mila reggini chiamati a scegliere il primo cittadino, i trenta consiglieri di Palazzo San Giorgio e, contestualmente, i presidenti e i consiglieri delle cinque circoscrizioni cittadine, recentemente reintrodotte con il ritorno del decentramento amministrativo. Trattandosi di un grande comune, il sistema elettorale è quello del doppio turno: per vincere al primo occorre superare la soglia del 50% più uno dei voti validi, altrimenti i due candidati più votati si sfidano al ballottaggio, fissato per il 7 e 8 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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