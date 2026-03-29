Un nuovo sondaggio politico rivela che il centrodestra potrebbe ottenere una vittoria alle prossime elezioni anticipate solo con la partecipazione di Vannacci. L’indagine mostra un calo della maggioranza di governo e una ripresa dell’opposizione, in un clima di crescente tensione e instabilità tra le forze politiche. Nei corridoi di Palazzo Chigi si respira un’aria di difficoltà, dopo l’esito negativo del recente referendum.

Clima teso, equilibri fragili e numeri che iniziano a pesare come macigni. Nei corridoi di Palazzo Chigisi respira un’aria di crescente difficoltà dopo l’esito negativo del recente referendum, mentre il primo sondaggio politico post votofotografa una maggioranza in caloe un’opposizione in ripresa. Secondo la rilevazione realizzata da Nando Pagnoncelli e pubblicata dal Corriere della Sera, il quadro appare in movimento, con effetti immediati sia sui partiti sia sulla fiducia nei leader. Leggi anche: Sondaggi, Meloni inscalfibile ma qualcuno crolla: “Dato peggiore da mesi” Sondaggi politici: calo del centrodestra e crescita delle opposizioni. Il dato più evidente riguarda la flessione di Fratelli d’Italia, che scende al 26,7%, perdendo oltre un punto in un solo mese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elezioni anticipate? Il centrodestra vincerebbe solo con Vannacci: il sondaggio che gela Giorgia Meloni

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