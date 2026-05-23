Un ex deputato è stato scelto per assumere la guida della cooperativa Edilizia Reggiana, dopo che il fondatore ha diretto l’organizzazione per diciotto mandati consecutivi. La nuova gestione sarà affidata a questa figura, che entrerà in carica per sostituire il precedente presidente. La decisione è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sul piano di transizione o sulle novità operative.

? Domande chiave Chi è l'ex deputato che prenderà le redini della cooperativa?. Come cambierà la gestione dopo diciotto mandati consecutivi del fondatore?. Quali grandi opere pubbliche sono nel mirino della nuova presidenza?. Perché il profilo politico di Lusetti è decisivo per i cantieri?.? In Breve Fatturato 2025 a 15 milioni di euro con 17 soci e 15 collaboratori.. Francesco Milza di Confcooperative Emilia-Romagna loda il patrimonio di Romano Fieni.. Cantieri attivi includono sede Inps, uffici Iren e restauro Pilotta a Parma.. Opere storiche realizzate comprendono Chiostri di San Pietro e teatro Rinaldi di Reggiolo.. Renzo Lusetti assume la presidenza della Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili a Reggio Emilia, succedendo a Romano Fieni dopo diciotto mandati consecutivi alla guida della storica realtà edilizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Edilizia Reggiana: Renzo Lusetti guida la storica Coop Cattolica

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