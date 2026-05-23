Ecofin informale a Cipro per l’Italia continua la partita della flessibilità – Le videonews dall’inviato

Dopo l'Eurogruppo di ieri, si è concluso l'incontro informale dell'Ecofin a Cipro. Per l’Italia, rappresentata dal ministro dell’Economia, prosegue la richiesta di maggiore flessibilità per gestire la crisi energetica. Il ministro ha dovuto tornare a Roma prima della fine dell’incontro.

(Adnkronos) – Terminato l'Ecofin informale a Cipro, dopo l'Eurogruppo di ieri. Per l'Italia, rappresentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che è dovuto rientrare a Roma ieri, continua la partita della flessibilità per affrontare la crisi energetica. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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