In Italia, anche le piattaforme di social media come Instagram adotteranno nuove restrizioni per gli utenti under 18. Dopo un precedente provvedimento negli Stati Uniti, gli account dei minorenni saranno automaticamente inseriti in una categoria di protezione predefinita. Questa modifica riguarda sia le impostazioni di privacy che le funzionalità disponibili per gli utenti più giovani. La misura mira a limitare alcune interazioni e contenuti accessibili ai minori di età.

Era ottobre 2025 quando Meta aveva annunciato norme più stringenti per l’uso diInstagramper gli under 18 in Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Canada.Oggi la stessa proposta viene estesa all’Italia e al resto d’Europa. Novità di un certo peso che arrivano in un momento in cui molti paesi, compreso il nostro, stanno discutendo su come regolamentare meglio l’accesso ai social da parte dei minori. Dopo questo provvedimento anche in Italia gli account per teenager, creati per gli under 18, saranno inseriti automaticamente in una categoria di protezione predefinita, che impedisce loro di approcciare contenuti con linguaggio volgare, attività pericolose e riferimenti all’uso di sostanze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Instagram, l’Italia come gli Stati Uniti: arrivano le restrizioni under 18

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Con una nota diffusa poche ore dopo l'inizio della tregua tra Stati Uniti e Iran diversi capi di governo hanno annunciato la disponibilità a prendere parte ad un'operazione che garantisca la sicurezza del traffico navale all'interno dello stretto di Hormuz. Il punto - facebook.com facebook

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