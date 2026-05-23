Alle 20:45 si gioca Bologna-Inter, in diretta su Sky e DAZN. Nel pomeriggio, le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 si svolgono alle 15:00, trasmesse su Sky Sport F1. Il Giro d’Italia propone la tappa odierna, con copertura su Rai 2 e Eurosport. Per il tennis, gli incontri di giornata si possono seguire su Eurosport e Sky.

Tra gli appuntamenti di oggi da vedere la tappa del Giro d'Italia e le qualifiche della Formula 1 in Canada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Bologna-Inter, il tennis e tutto lo sport in tv del 23 maggio

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