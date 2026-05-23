Domenica al mare in Riviera, il tempo è stato soleggiato con temperature massime intorno ai 25 gradi. La temperatura dell’acqua si attestava sui 18 gradi. Il traffico sulla strada principale verso la costa è stato intenso durante le ore di punta, con code che si sono formate in entrata e in uscita dalla zona balneare. Le previsioni indicano condizioni stabili anche per i prossimi giorni.

Bologna, 23 maggio 2026 – Fine settimana da mare. Se non per tutti, a molti l’idea stuzzica di sicuro. Salutate le ultime perturbazioni, già si sente lo zampino del caldo africano che tra fine maggio e inizio giugno si espanderà sul Mediterraneo centrale, portando con sé la prima intensa ondata di calore di inizio estate. Allora, per chi ha deciso questa domenica di andare in spiaggia, facciamo un punto su temperature, stato del mare e previsioni. Ma anche su traffico e autostrade, che l’A14 purtroppo si sa, è spesso e volentieri una lunga colonna di auto. Che tempo fa nelle località balneari. In generale, in Emilia-Romagna il quadro presenta temperature in aumento, con minime comprese tra 1517 gradi, e massime tra 2728 gradi sulle coste, mentre in pianura si potranno raggiungere i 3031 gradi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domenica al mare in Riviera: che tempo fa, temperatura dell’acqua, previsioni traffico

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