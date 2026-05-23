Diretta gol Serie A LIVE | Bologna avanti contro l’Inter

Da calcionews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella 38ª giornata di Serie A, il Bologna è in vantaggio contro l’Inter. La partita viene seguita in tempo reale con aggiornamenti su risultato, azioni salienti, moviola e cronaca live. La sfida si disputa in un contesto di fine campionato, con entrambe le squadre impegnate a ottenere punti importanti. Sono disponibili dettagli su schemi, marcatori e eventuali variazioni durante l’incontro. La diretta include anche il tabellino e le principali occasione di gioco.

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Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 38esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE. La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526. SEGUI IL LIVE DI BOLOGNA INTER QUI. FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA (4-3-3): 1 Skorupski; 29 De Silvestri, 5 Helland, 26 Lucumì, 33 Miranda; 19 Ferguson, 8 Freuler, 4 Pobega; 10 Bernardeschi, 9 Castro, 11 Rowe.  A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 6 Moro, 14 Heggem, 17 Joao Mario, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiann?s, 23 Sohm, 24 Dallinga, 30 Dominguez.  Allenatore: Vincenzo Italiano. INTER (3-5-2): 13 J. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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