Dietro Vingegaard è caccia a un posto sul podio | il borsino di chi può farcela c' è anche Pellizzari

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il danese Vingegaard guida la classifica generale e si avvicina alla conquista del podio. Dietro di lui, diversi concorrenti cercano di inserirsi tra i primi tre. Tra questi, figura anche un ciclista italiano. La competizione resta aperta, con vari favoriti che cercano di ridurre il distacco e di salire in classifica. La corsa si svolge su tappe montuose e pianeggianti, con attenzione alle strategie di ciascun team.

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