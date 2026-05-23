Il danese Vingegaard guida la classifica generale e si avvicina alla conquista del podio. Dietro di lui, diversi concorrenti cercano di inserirsi tra i primi tre. Tra questi, figura anche un ciclista italiano. La competizione resta aperta, con vari favoriti che cercano di ridurre il distacco e di salire in classifica. La corsa si svolge su tappe montuose e pianeggianti, con attenzione alle strategie di ciascun team.

E dopo 14 tappe il Giro d’Italia ha davvero trovato il suo centro di gravità permanente. A Jonas Vingegaard mancava solo la maglia rosa e se l’è presa in Val d’Aosta dopo aver conquistato il terzo successo di tappa su 14. Naturalmente non ha ancora vinto il Giro, mancano sette tappe fino a Roma e la corsa della Gazzetta è per definizione imprevedibile. Però il danese, debuttante e favorito, lo è oggi ancora di più. Invece alle sue spalle la situazione è a dir poco aperta per gli altri due gradini del podio perché tra il secondo e il decimo posto ci sono meno di 4 minuti di intervallo e dunque tutto può ancora succedere. Afonso Eulalio... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dietro Vingegaard è caccia a un posto sul podio: il borsino di chi può farcela, c'è anche Pellizzari

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GIRO D'ITALIA 2026 - Jonas Vingegaard MANQUE le maillot rose sur le contre-la-montre, Ganna s'impose

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