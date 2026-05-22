Durante la corsa, l’attenzione si è concentrata su alcuni nomi e strategie. Un corridore ha scelto di puntare su una salita chiave, mentre altri potrebbero inserirsi tra i favoriti per il podio. Circolano voci su possibili sorprese tra i pretendenti, inclusi alcuni atleti stranieri. Nel frattempo, il caldo intenso ha influenzato l’andamento della gara, mentre un altro corridore ha conquistato la vittoria, grazie a una progressione decisa durante la discesa.

LA VITTORIA DI BETTIOL. Aveva tutto il parentado: conosceva le strade, conosceva la salita. Quando è partito Leknessund temevo che fosse fatta, ma è salito del suo passo, l’ha messo nel mirino e ha dato una botta precisa per fare bene la discesa. Ci aspettavamo Ganna perché è di Verbania, ma è stato bello lo stesso. Ganna ci ha provato, ma non è riuscito. È arrivata una bella vittoria: ci ha commosso, in cabina viaggiavano le lacrime. Non vince tanto, ma quando vince fa emozionare. GLI SCENARI PER LA TAPPA DI MONTAGNA. Vingegaard potrebbe vincere perché la tappa è dura, corta e ci sono salite. Temo, però, che ci sarà la solita corsa a due e, visto che ormai abbiamo rotto il ghiaccio, spero in Ciccone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Punto su Ciccone a Pila, Pellizzari può fare podio. Voci su Vingegaard. E il caldo…”

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