Dente devitalizzato | perché la cura canalare può renderlo fragile

? Domande chiave Perché un dente senza nervo può comunque causare dolore improvviso?. Come può la masticazione quotidiana rompere un dente già trattato?. Cosa succede se si ignora una piccola crepa su un dente devitalizzato?. Quando il danno strutturale rende impossibile salvare il dente con una ricostruzione?.? In Breve Riduzione tessuto sano causa fragilità strutturale post endodonzia a Monza e Muggiù.. Bruxismo e carie estese aumentano rischio rotture improvvise nei pazienti Segura Dental.. Dolore post trattamento può derivare da infiammazioni tessuti periradicolari o infezioni residue.. Monitoraggio periodico previene perdite dentali causate da crepe o piccoli distacchi materiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Cura canalare. Qual è la causa del dente nero

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