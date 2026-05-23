Grande attesa a Forte dei Marmi, nella splendida Versilia, per il Decennale del Mattone del Cuore – Olimpiadi del Cuore. Ebbene sì, il grande evento annuale targato Paolo Brosio e il suo staff sta per tornare più carico e adrenalinico che mai. Venerdì 26 giugno e sabato 27 giugno 2026 le date da segnare in agenda. Andiamo per ordine e scopriamo qualche dettaglio in più. Paolo Brosio è carico e determinato, pronto ad accogliere in Versilia – come ogni anno- numerosi volti noti dello sport, della tv e dello showbiz. Davvero da non perdere la Decima Edizione in Versilia delle Olimpiadi del Cuore, uno degli eventi più belli dell’anno a nostro modo di vedere. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Decennale Mattone del Cuore: 26 e 27 giugno 2026 a Forte dei Marmi

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