Debito privato in Italia | investimenti triplicati e nuovo controllo

Il debito privato in Italia è triplicato negli ultimi anni, con un aumento consistente degli investimenti. È stato istituito un nuovo Osservatorio per monitorare le modalità di finanziamento delle imprese. Settori come il manifatturiero e le costruzioni sono tra i più coinvolti dalla crescita del credito. La nuova struttura avrà il compito di analizzare le scelte di finanziamento e le eventuali implicazioni per l’economia.

? Punti chiave Come influenzerà il nuovo Osservatorio le scelte di finanziamento delle imprese?. Quali settori italiani beneficeranno maggiormente di questa crescita del credito?. Perché il debito privato sta sostituendo il credito bancario tradizionale?. Come cambierà l'accesso ai capitali per le aziende italiane?.? In Breve Investimenti passati da 2,3 miliardi nel 2021 a 6,8 miliardi nel 2025.. Alessia Muzio e Anna Gervasoni guidano le attività di ricerca dell'Osservatorio.. Pubblicazioni semestrali dell'indicatore e report annuali dedicati al mercato italiano.. Progetto nato dalla collaborazione tra LIUC Business School e AIFI con CDP.. Il 21 maggio la LIUC Business School ha presentato il nuovo Osservatorio Private Debt, un progetto nato insieme ad AIFI per monitorare il mercato dei finanziamenti privati in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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