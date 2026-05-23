De Laurentiis non vende il Napoli | il ‘no’ alla super offerta da 2 miliardi

Un consorzio americano ha offerto circa 2 miliardi di euro per l'acquisto del Napoli. Tuttavia, il presidente del club ha rifiutato l'offerta, dichiarando di non voler vendere la squadra. L'offerta è stata presentata recentemente, ma non è stata accettata dal proprietario. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla trattativa o sulle eventuali altre proposte di vendita.

(Adnkronos) – Un consorzio americano ha presentato un'offerta di circa 2 miliardi di euro ad Aurelio De Laurentiis per il Napoli. A dare la clamorosa notizia è The Athletic, che ha appreso come Underdog Global Partners (UGP) abbia condotto le trattative per conto di un gruppo di investitori in un piano volto a portare avanti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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