Silvia Grassi, che guida il gruppo Damiani, ha trasformato un viaggio in Giappone in un momento chiave della sua carriera. La sua leadership combina elementi di tradizione e innovazione, segnando un nuovo volto per il marchio. La figura femminile al timone rappresenta un cambiamento nel settore, con un approccio che fonde radici storiche e strategie moderne. La sua influenza si riflette nella direzione futura dell’azienda, mantenendo saldo il legame con il passato mentre si apre a nuove opportunità.

? Domande chiave Chi è la donna che guida il futuro del gruppo Damiani?. Come ha trasformato un viaggio in Giappone la carriera di Silvia Grassi?. Quali simboli iconici hanno ispirato la collezione per i quarant'anni di Salvini?. Perché Andrea Delogu è stata scelta come nuova testimonial del brand?.? In Breve Il gruppo conta il 70% di lavoratrici donne nei reparti produttivi di Valenza.. La gestione familiare coinvolge i fratelli Guido e Giorgio nel gruppo Damiani.. Silvia Grassi Damiani si recò in Giappone nel 1987 con tre gemmologhe.. Il marchio Salvini celebra 40 anni con quattro gioielli ispirati a simboli iconici.. Silvia Grassi Damiani... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Damiani: il nuovo volto di Salvini tra tradizione e innovazione

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