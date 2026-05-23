Damiani | il nuovo volto di Salvini tra tradizione e innovazione

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Silvia Grassi, che guida il gruppo Damiani, ha trasformato un viaggio in Giappone in un momento chiave della sua carriera. La sua leadership combina elementi di tradizione e innovazione, segnando un nuovo volto per il marchio. La figura femminile al timone rappresenta un cambiamento nel settore, con un approccio che fonde radici storiche e strategie moderne. La sua influenza si riflette nella direzione futura dell’azienda, mantenendo saldo il legame con il passato mentre si apre a nuove opportunità.

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? Domande chiave Chi è la donna che guida il futuro del gruppo Damiani?. Come ha trasformato un viaggio in Giappone la carriera di Silvia Grassi?. Quali simboli iconici hanno ispirato la collezione per i quarant'anni di Salvini?. Perché Andrea Delogu è stata scelta come nuova testimonial del brand?.? In Breve Il gruppo conta il 70% di lavoratrici donne nei reparti produttivi di Valenza.. La gestione familiare coinvolge i fratelli Guido e Giorgio nel gruppo Damiani.. Silvia Grassi Damiani si recò in Giappone nel 1987 con tre gemmologhe.. Il marchio Salvini celebra 40 anni con quattro gioielli ispirati a simboli iconici.. Silvia Grassi Damiani... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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