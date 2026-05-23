Dalla strada al palco | stasera la grande finale su Rai 1

Stasera su Rai 1 si svolge la finale di un talent show senza conduttore in studio. La decisione sulla vittoria sarà presa da una giuria composta da esperti, senza intervento di presentatori. Si tratta di un esperimento che potrebbe influenzare le future modalità di conduzione e gestione dei programmi televisivi di questo genere. La finale si svolge in diretta, con i concorrenti che si esibiscono sul palco davanti a pubblico e giuria.

? Domande chiave Chi deciderà il vincitore senza un conduttore tradizionale in studio?. Come cambierà il format televisivo dopo questo esperimento corale?. Quali storie porteranno gli artisti dal marciapiede al grande palco?. Dove si può seguire la diretta streaming per non perdere nulla?.? In Breve Giuria composta da Bianca Guaccero, Mara Venier, Nino Frassica e Carlo Conti.. Programma iniziato il 10 aprile con sei appuntamenti totali in prima serata.. Visione disponibile su Rai 1 e tramite live streaming su RaiPlay.it.. Format basato sul racconto umano senza la presenza di un conduttore unico.. Stasera, sabato 23 maggio 2026, alle ore 21:30, Rai 1 trasmetterà la sesta e conclusiva puntata di Dalla strada al palco Special, segnando il termine di un percorso iniziato lo scorso 10 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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