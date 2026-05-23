Questa sera, sabato 23 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata di Dalla strada al palco Special, la nuova edizione dello show che quest’anno vede tante novità. A cominciare dal fatto che non ci sarà una vera e propria conduzione, ma una giuria d’eccezione formata da Bianca Guaccero, Carlo Conti (ideatore del format), Mara Venier e Nino Frassica. Dove vedere Dalla strada al palco Special in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Il talent, come detto, va in onda il venerdì o sabato sera alle ore 21,30 su Rai 1. Il programma si rinnova con una formula inedita che mette al centro il racconto e le esibizioni degli artisti, dando vita a un people show corale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata finale

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