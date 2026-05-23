. Questa sera, sabato 23 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata di Dalla strada al palco Special, la nuova edizione dello show che quest’anno vede tante novità. A cominciare dal fatto che non ci sarà una vera e propria conduzione, ma una giuria d’eccezione formata da Bianca Guaccero, Carlo Conti (ideatore del format), Mara Venier e Nino Frassica. Il programma si rinnova con una formula inedita che mette al centro il racconto e le esibizioni degli artisti, dando vita a un people show corale. Il palco si trasforma in una vera e propria piazza dello spettacolo, accogliendo performer di ogni genere provenienti dall’Italia e dal mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della puntata finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DALLA STRADA AL PALCO SPECIAL - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA IN ONDA VENERDÌ 17 APRILE 2026 SU RAI 1

Sullo stesso argomento

Dalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della prima puntataDalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della prima puntata Questa sera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la...

Dalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della seconda puntataDalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della seconda puntata Questa sera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la...

Su Rai 1 la finale di Dalla strada al palco Special x.com

Dalla Strada Al Palco: anticipazioni ultima puntata sabato 23 maggio! reddit

Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata finaleDalla strada al palco Special streaming e diretta tv: dove vedere la puntata finale in onda stasera, sabato 23 maggio 2026. Tutte le info ... tpi.it

Dalla Strada al Palco Special, la finale su Rai 1: giuria stellare, ospiti e grande sfida per lo show di Carlo ContiLa finale di Dalla Strada al Palco Special su Rai 1: artisti di strada, ospiti d’eccezione e una giuria stellare per la grande chiusura dello show. libero.it