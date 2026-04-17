Dalla strada al palco Special 2026 | le anticipazioni della seconda puntata

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. Questa sera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Dalla strada al palco Special, la nuova edizione dello show che quest’anno vede tante novità. A cominciare dal fatto che non ci sarà una vera e propria conduzione, ma una giuria d’eccezione formata da Bianca Guaccero, Carlo Conti (ideatore del format), Mara Venier e Nino Frassica. Il programma si rinnova con una formula inedita che mette al centro il racconto e le esibizioni degli artisti, dando vita a un people show corale. Il palco si trasforma in una vera e propria piazza dello spettacolo, accogliendo performer di ogni genere provenienti dall’Italia e dal mondo.🔗 Leggi su Tpi.it

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