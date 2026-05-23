dai drammi ai trionfi i 40 anni pazzi dei play off della championship

I play-off della Championship compiono 40 anni, offrendo quattro decenni di partite caratterizzate da rimonte, rigori decisivi e momenti drammatici. Questa fase del torneo ha visto molte squadre affrontare situazioni difficili, raggiungendo spesso risultati sorprendenti. Le partite hanno scritto numerose storie di successi e fallimenti, diventando un elemento chiave nel percorso di promozione o retrocessione nel calcio inglese. La loro storia si intreccia con eventi che hanno segnato il calcio di questa categoria.

L’invenzione più spietata e affascinante del calcio inglese: quattro decenni di lacrime, rimonte impossibili e rigori decisivi che hanno riscritto la storia e il destino di centinaia di club. Quando la Football League introdusse i play-off quarant’anni fa, il mondo del calcio inglese era un luogo ben diverso. Gli hooligan dominavano le cronache, gli stadi cadevano a pezzi e le affluenze di pubblico erano ai minimi storici. L’idea di un mini-torneo di fine stagione per decidere le promozioni fu accolta con tanto scetticismo che, pochi minuti dopo aver vinto una delle prime edizioni, un allenatore ne invocò immediatamente l’abolizione, stremato dalla tensione e dall’iniquità del formato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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