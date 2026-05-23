Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dal 22 al 24 maggio

Da veneziatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 22 al 24 maggio, nel Veneziano si svolgono diverse iniziative. La Vogalonga, regata storica, si terrà nel weekend, coinvolgendo numerose imbarcazioni. Sono previste anche aperture straordinarie di alcuni palazzi storici e sagre con eventi enogastronomici. Numerose feste e cene gourmet si svolgono sia in laguna che sulla terraferma, offrendo varie opportunità di partecipazione.

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In questo bel weekend di primavera sono tante le iniziative nel Veneziano, tra laguna e terraferma. Dalla Vogalonga alle sagre, dalle cene gourmet alle aperture straordinarie di palazzi, dalle sagre alle feste. Abbiamo selezionato quelle di maggior rilievo dal 22 al 24 maggio 2026. Qui invece. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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