Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dal 22 al 24 maggio

Notizia in breve

Dal 22 al 24 maggio, nel Veneziano si svolgono diverse iniziative. La Vogalonga, regata storica, si terrà nel weekend, coinvolgendo numerose imbarcazioni. Sono previste anche aperture straordinarie di alcuni palazzi storici e sagre con eventi enogastronomici. Numerose feste e cene gourmet si svolgono sia in laguna che sulla terraferma, offrendo varie opportunità di partecipazione.