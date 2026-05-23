Controlli antirapina al Parco Nord | fuggono in monopattino armati di coltello e cutter bloccati due giovani

Notizia in breve

Due giovani sono stati fermati dalla polizia nel Parco Nord di Sesto San Giovanni dopo aver tentato di fuggire in monopattino armati di coltello e cutter. L'intervento è avvenuto durante un servizio di controllo mirato contro le rapine. Durante l'inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare i giovani e a sequestrare le armi da taglio.