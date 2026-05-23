Controlli antirapina al Parco Nord | fuggono in monopattino armati di coltello e cutter bloccati due giovani
Due giovani sono stati fermati dalla polizia nel Parco Nord di Sesto San Giovanni dopo aver tentato di fuggire in monopattino armati di coltello e cutter. L'intervento è avvenuto durante un servizio di controllo mirato contro le rapine. Durante l'inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare i giovani e a sequestrare le armi da taglio.
Un inseguimento e il successivo sequestro di armi da taglio. È il bilancio dell'operazione condotta dalla polizia a Sesto San Giovanni nella giornata di giovedì 21 maggio, nell'ambito di un mirato servizio antirapina organizzato all'interno del Parco Nord per garantire la sicurezza dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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