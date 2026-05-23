Controlli a tutela dell' ambiente in Valpolicella Val d’Illasi e Lessinia | numerose le irregolarità sanzionate

Nel corso delle ultime settimane, il gruppo Carabinieri Forestale di Verona ha intensificato i controlli nelle zone della Valpolicella, Val d’Illasi e Lessinia. Durante le verifiche sono state riscontrate numerose irregolarità, che hanno portato a sanzioni. Le operazioni hanno coinvolto diverse attività e siti, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e garantire il rispetto delle normative vigenti. I controlli continueranno nelle prossime settimane per monitorare eventuali altre infrazioni.

Nelle scorse settimane sono state intensificate le attività di controllo del territorio scaligero, da parte del gruppo Carabinieri Forestale di Verona, con un'attenzione particolare alla tutela dell'ambiente. Un monitoraggio che ha toccato le principali attività economiche e sociali, le quali con. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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