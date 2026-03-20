Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo LIVE | le sue dichiarazioni

Nella conferenza stampa di oggi, l’allenatore ha parlato in vista della partita tra Juventus e Sassuolo, che si giocherà nella 30ª giornata di Serie A 202526. Ha risposto alle domande dei giornalisti, condividendo le sue impressioni sulla squadra e sulle sfide in arrivo. Le dichiarazioni sono state fatte prima del match, che si svolgerà in questa giornata di campionato.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 30ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole chiudere prima della sosta con la terza vittoria di fila, che le permetterebbe di aggiungere un altro mattoncino nella rincorsa al quarto posto occupato dal Como. Nel giorno di vigilia, venerdì 20 marzo, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alle 16.00 per presentare il match davanti ai media. segue LIVE le sue parole. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Aggiornamenti dalle 16.00 – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo LIVE: le sue dichiarazioni Articoli correlati Conferenza stampa Spalletti pre Cagliari Juve LIVE: le sue dichiarazioniVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lecce LIVE: le sue dichiarazioniVicario Juve, l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale: bufera social. Conferenza Stampa Juventus di Spalletti#spalletti#juventus#calcio #campionato Tutti gli aggiornamenti su Juve Sassuolo Temi più discussi: Juve, niente conferenza di Spalletti: chi presenterà la trasferta di Udine; Juve, Spalletti: La squadra ha fatto veramente bene, soddisfatto di Boga. Buono il gol di Conceiçao; Watch Udinese - Juventus Live Stream Online | DAZN IT; Conceicao: Como e Roma? Per me noi siamo più forti. Conferenza stampa Grosso alla vigilia di Juve Sassuolo: le dichiarazioni verso il match della 30ª giornata di Serie A 2025/26Conferenza stampa Grosso alla vigilia di Juve Sassuolo: le dichiarazioni verso il match della 30ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com Qui Sassuolo - Grosso in conferenza: Partita difficile, affrontiamo una Juve forte e in saluteIntervenuto in conferenza stampa, Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, presenta il match di campionato contro la Juventus, in programma domani sera allo Stadium: Affrontiamo una squadra forte ... tuttojuve.com Sassuolo decimato per la Juve, sei giocatori out con sintomi di pertosse: “Informata la Lega Serie A” - facebook.com facebook Sassuolo, caso di pertosse: le news in diretta in vista della Juve #SkySport #Sassuolo #SerieA x.com