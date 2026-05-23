Confartigianato Palermo ricorda Falcone | Legalità e giustizia siano valori quotidiani della comunità
Nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, si ricorda il magistrato, la moglie e gli agenti della scorta uccisi. Confartigianato Palermo sottolinea l'importanza di mantenere vivi i valori di legalità e giustizia nella vita quotidiana della comunità, evidenziando la responsabilità collettiva nel combattere ogni forma di criminalità. La memoria di quegli eventi serve a rafforzare l’impegno contro le mafie e a sostenere la cultura della legalità.
Nel giorno dell’anniversario della Strage di Capaci in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Confartigianato Palermo richiama l’attenzione sul valore della memoria, della giustizia e della responsabilità collettiva contro ogni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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