Confartigianato Palermo ricorda Falcone | Legalità e giustizia siano valori quotidiani della comunità

Notizia in breve

Nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, si ricorda il magistrato, la moglie e gli agenti della scorta uccisi. Confartigianato Palermo sottolinea l'importanza di mantenere vivi i valori di legalità e giustizia nella vita quotidiana della comunità, evidenziando la responsabilità collettiva nel combattere ogni forma di criminalità. La memoria di quegli eventi serve a rafforzare l’impegno contro le mafie e a sostenere la cultura della legalità.