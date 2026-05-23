A Venezia si decide il futuro del sindaco uscente, con una sfida tra candidati ancora in bilico. A Salerno, si torna a votare per il sindaco con il possibile ritorno di un ex primo cittadino. Nello Stretto, si svolgono le elezioni comunali in più comuni, attirando l’attenzione di governo e opposizione. Queste elezioni sono considerate tra le più aperte, con risultati incerti e coinvolgimento di vari schieramenti politici.

Ci sono partite che vengono considerate molto aperte come quella a Venezia, unico capoluogo di Regione al voto in queste Amministrative. Altre sono date per scontate, come il ritorno di Vincenzo De Luca nel suo “regno” di Salerno nonostante la spaccatura del centrosinistra e il Pd senza lista e simbolo. Domenica e lunedì sono tante le sfide – come quelle nelle due città “del Ponte” – osservate speciali anche da Roma. Dopo la sconfitta al Referendum, i guai interni e le dimissioni, Giorgia Meloni e i partiti che la sostengono vogliono evitare altre défaillance mentre, dall’altro fronte, il campo progressista cerca di tenere le amministrazioni uscenti, evitando ribaltoni, e conquistarne altre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Comunali | A Venezia si decide il dopo Brugnaro, il ritorno di De Luca a Salerno e il voto nello Stretto: le sfide più attese (anche da governo e opposizione)

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SPESE ELETTORALI 2020, BRUGNARO INDAGATO. LO STAFF: «PUNTO POLITICO E IL TEMPISMO» | 27/11/2025

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