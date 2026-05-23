Community & Mentorship la Fondazione Ennio Doris avvia un progetto con Unimore e Italcer
Una nuova iniziativa di borse di studio e mentorship è stata avviata da una fondazione con il supporto di un gruppo industriale e in collaborazione con un’università locale. Il progetto si rivolge al territorio e mira a offrire opportunità di formazione e crescita professionale. La fondazione ha annunciato l’avvio del programma, che coinvolge studenti e giovani professionisti. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di competenze attraverso percorsi di mentoring e supporto economico.
Fondazione Ennio Doris avvia un nuovo progetto di borse di studio e mentorship sul territorio, con il sostegno di Gruppo Italcer e in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Unimore). L’iniziativa nasce all’interno del programma "Community & Mentorship" promosso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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