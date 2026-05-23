In un paese romagnolo tra gli anni ’70 e il Duemila vivono due ragazzi, Sergio e Armando. I loro sono destini ben diversi: Sergio è l’ultimo erede di una famiglia di pescatori di tonni, Armando invece è una giovane promessa del tennis. Ad entrambi la vita che sembra già decisa davanti a loro va un po’ stretta, eppure non c’è modo di uscire dalla morsa che li attanaglia. Sergio infatti non vuole diventare pescatore come il padre e lasciare la scuola a 14 anni, ma deve prendere in mano il Pantelleria, il peschereccio di famiglia; il padre Carlo non ascolta ragioni: suo figlio non può abbandonare il lavoro tramandato di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - COME TI DIFENDI di Francesco Zani: recensione

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