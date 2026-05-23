L’autorizzazione anti malware di Poste Italiane si attiva quando si tenta di eseguire operazioni bancarie tramite smartphone, come bonifici o pagamenti online. Prima di completare l’azione, il sistema richiede un’ulteriore conferma, spesso tramite password o codice temporaneo. Questa procedura mira a proteggere gli utenti da accessi non autorizzati e tentativi di frode digitale. La funzione è integrata nelle app di Poste Italiane per rafforzare la sicurezza delle transazioni mobili.

La maggior parte delle operazioni bancarie come bonifici, pagamenti online e ricariche online al giorno d’oggi si effettua con lo smartphone. Proprio per questo, la sicurezza informatica è diventata una priorità assoluta per gli istituti di credito. Inoltre, negli ultimi anni sono aumentate le truffe digitali: i cybercriminali utilizzano infatti degli strumenti sempre più sofisticati per sottrarre dati personali, codici di accesso e credenziali. Per contrastare l’aumento delle truffe digitali, Postepay e Poste Italiane hanno rafforzato i sistemi di sicurezza delle proprie applicazioni. Tra le misure introdotte c’è l’ autorizzazione all’analisi malware il cui obiettivo è quello di ridurre le frodi informatiche e proteggere gli utenti da virus capaci di intercettare i dati sensibili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Come funziona l’autorizzazione anti malware di Poste Italiane e perché è importante

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