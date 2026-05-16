Negli ultimi anni, spedire pacchi tramite servizi online è diventata una pratica diffusa tra privati e piccoli imprenditori. Poste Italiane offre il servizio Borsellino Spedizioni, che permette di inviare e ricevere pacchi in modo semplice e veloce. Il funzionamento prevede l'acquisto di un credito da utilizzare per le spedizioni, facilitando le operazioni senza dover compilare ogni volta documenti specifici. Questa soluzione si è affermata come un'opzione comoda e spesso più conveniente rispetto alle modalità tradizionali.

Spedire pacchi online è oramai un’abitudine sia tra privati che tra chi gestisce piccole attività commerciali. Poste Italiane, con il Borsellino Spedizioni ha reso questa funzione più comoda. Si tratta di un servizio che permette di risparmiare tempo e denaro, evitare lunghe code agli sportelli e gestire il ritiro comodamente a casa. Cos’è il Borsellino Spedizioni. Il Borsellino Spedizioni è un servizio integrato in Poste Delivery Web grazie al quale si possono pagare le spedizioni in Italia e all’estero utilizzando il credito precedentemente ricaricato. Il vantaggio principale è la velocità nei pagamenti, dato che non è necessario selezionare ogni volta la carta o il conto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Borsellino Spedizioni di Poste Italiane, come funziona e perché conviene

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