Colleferro bloccati ad un posto di blocco trovati con la droga nelle mutande
Due uomini di 29 e 35 anni, residenti a Cave, sono stati arrestati dai Carabinieri di Colleferro dopo essere stati trovati con droga nelle mutande durante un posto di blocco. L'operazione è avvenuta nel corso di un controllo di routine, che ha portato al fermo e alla successiva perquisizione. I due sono stati portati in caserma e devono rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti.
Brillante operazione dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 35 e 29 anni e residenti a Cave. I soggetti risultano gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La dinamica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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