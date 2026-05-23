Colleferro bloccati ad un posto di blocco trovati con la droga nelle mutande

Notizia in breve

Due uomini di 29 e 35 anni, residenti a Cave, sono stati arrestati dai Carabinieri di Colleferro dopo essere stati trovati con droga nelle mutande durante un posto di blocco. L'operazione è avvenuta nel corso di un controllo di routine, che ha portato al fermo e alla successiva perquisizione. I due sono stati portati in caserma e devono rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti.