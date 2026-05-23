Colleferro bloccati ad un posto di blocco trovati con la droga nelle mutande

Da frosinonetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due uomini di 29 e 35 anni, residenti a Cave, sono stati arrestati dai Carabinieri di Colleferro dopo essere stati trovati con droga nelle mutande durante un posto di blocco. L'operazione è avvenuta nel corso di un controllo di routine, che ha portato al fermo e alla successiva perquisizione. I due sono stati portati in caserma e devono rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Brillante operazione dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 35 e 29 anni e residenti a Cave. I soggetti risultano gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La dinamica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Tenta di consegnare droga al figlio detenuto, la nascondeva nelle mutande: bloccato dagli agentiHa cercato di introdurre droga per il figlio detenuto nascondendola nelle parti intime ma è stato scoperto dagli agenti della polizia penitenziaria...

Leggi anche: Forza il posto di blocco e tenta la fuga in moto ma viene bloccato e trovato con la droga

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web