Una mattina a Santa Croce ha visto protagonisti studenti, docenti e cittadini in un incontro dedicato a temi di cultura, spiritualità e confronto. L’evento si è svolto in una delle piazze principali, coinvolgendo diverse iniziative e interventi. Sono stati presentati progetti e discussi argomenti legati alla vita della comunità e al ruolo delle istituzioni culturali. La giornata ha visto anche momenti di dialogo tra partecipanti e organizzatori, con l’obiettivo di promuovere il dialogo e la partecipazione civica.

Firenze, 24 maggio 2026 – Una mattinata di riflessione, cultura, spiritualità e confronto quella che si è svolta oggi nel Cenacolo della Basilica di Santa Croce per celebrare gli 80 anni della rivista “ Città di Vita ”, storica pubblicazione legata al complesso monumentale francescano e punto di riferimento del dibattito culturale fiorentino. La giornata si è aperta con i saluti istituzionali di padre Franco Buonamano, rettore della Basilica di Santa Croce e direttore editoriale della rivista, della sindaca di Firenze Sara Funaro, di Irene Sanesi, presidente dell’ Opera di Santa Croce, e di Antonio Lovascio, direttore dell’ Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Città di Vita, l’anima pensante di Santa Croce

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