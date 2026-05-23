Un'esplosione in una miniera di carbone nella provincia di Shanxi ha causato almeno 90 vittime. I soccorritori sono entrati nella miniera di Liushenyu a Changzhi per cercare i dispersi. Un ferito ha raccontato di essere svenuto a causa del fumo e di non aver sentito rumori durante l’incidente. Le operazioni di soccorso sono in corso nella zona.

Sono almeno 90 le vittime dell’esplosione avvenuta in una miniera di carbone nella provincia settentrionale di Shanxi, la miniera di Liushenyu a Changzhi. Oltre 120 persone sono state ricoverate in ospedale. I soccorritori sono ancora in azione all’interno della rete di cunicoli. Xinhua ha riferito che “i responsabili della società coinvolta nell’incidente minerario sono stati posti sotto controllo”, citando l’ufficio locale di gestione delle emergenze. “Non ho sentito alcun rumore, tranne che per un filo di fumo. Poi ho sentito un odore di zolfo simile a quello dei petardi. Ho chiesto agli altri di scappare immediatamente, quando ho visto alcune persone soffocare dal fumo e svenire”, ha raccontato uno dei lavoratori ricoverati in ospedale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, i soccorritori nella miniera dopo l'esplosione. Un ferito: "Non ho sentito rumori, sono svenuto per il fumo"

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BREAKING: Deadly China Coal Mine Explosion Kills 82, Massive Rescue Operation Underway | AP1B

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