Cina esplosione in una miniera di carbone | oltre 80 morti

Da lapresse.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il bilancio dell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi è salito a 82 vittime. L’incidente si è verificato in una zona con tradizione mineraria nel nord della Cina. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’esplosione o sulle condizioni delle operazioni minerarie al momento dell’incidente. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

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È salito ad almeno 82 morti il bilancio della violenta esplosione di gas avvenuta in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina, una delle aree del Paese storicamente legate all’industria mineraria. Numerosi anche i feriti, mentre diverse persone risultano ancora disperse e le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta nel tentativo di raggiungere eventuali sopravvissuti intrappolati nei tunnel sotterranei. La notizia è stata riportata dal quotidiano cinese China Daily, che cita fonti locali e autorità impegnate nella gestione dell’emergenza. Secondo una prima ricostruzione, al momento dell’esplosione, avvenuta ieri alle 19. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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