Cina esplosione in una miniera di carbone | oltre 80 morti
Il bilancio dell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi è salito a 82 vittime. L’incidente si è verificato in una zona con tradizione mineraria nel nord della Cina. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’esplosione o sulle condizioni delle operazioni minerarie al momento dell’incidente. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.
È salito ad almeno 82 morti il bilancio della violenta esplosione di gas avvenuta in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina, una delle aree del Paese storicamente legate all’industria mineraria. Numerosi anche i feriti, mentre diverse persone risultano ancora disperse e le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta nel tentativo di raggiungere eventuali sopravvissuti intrappolati nei tunnel sotterranei. La notizia è stata riportata dal quotidiano cinese China Daily, che cita fonti locali e autorità impegnate nella gestione dell’emergenza. Secondo una prima ricostruzione, al momento dell’esplosione, avvenuta ieri alle 19. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Chinas Buried Secret: The 684 Miners the World Forgot
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Esplosione in una miniera di carbone, è strage: oltre 80 morti in Cina
Leggi anche: Cina, esplosione in una miniera di carbone: oltre 50 morti
#Cina Oltre 50 morti è il bilancio provvisorio di un'esplosione in una miniera di carbone a Liushenyu, provincia dello Shanxi nel Nord del Paese. In corso le operazioni di recupero e soccorso. Lo riporta l'agenzia Xinhua Foto #ALERTAMUNDIAL x.com
#Cina Oltre 50 morti è il bilancio provvisorio di un'esplosione in una miniera di carbone a Liushenyu, provincia dello Shanxi nel Nord del Paese. In corso le operazioni di recupero e soccorso. Lo riporta l'agenzia Xinhua Foto #ALERTAMUNDIAL facebook
Cina, esplosioni in una miniera di carbone di Liushesnyu: oltre 50 mortiTragico incidente in una miniera in Cina. L'emittente Cctv ha riferito che oltre 50 persone sono rimaste uccise in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liushesnyu, nella provincia dello ... tg24.sky.it
Esplosione in una miniera di carbone, è strage: oltre 80 morti in CinaAl momento dello scoppio, 247 persone stavano lavorando all'intero. Xi: Subito un'indagine ... today.it
Stellantis, accordo da 1 miliardo con Dongfeng per produrre auto elettriche Peugeot e Jeep in Cina dal 2027 ed esportarle. Mentre produttori cinesi sono interessati ad acquistare fabbriche italiane reddit