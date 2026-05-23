Cina esplosione in una miniera di carbone | oltre 80 morti

Notizia in breve

Il bilancio dell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi è salito a 82 vittime. L’incidente si è verificato in una zona con tradizione mineraria nel nord della Cina. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’esplosione o sulle condizioni delle operazioni minerarie al momento dell’incidente. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.