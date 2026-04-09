L' assurdo motivo che ha reso famosi gli Angine de Poitrine

Gli Angine de Poitrine sono diventati noti per un motivo che molti trovano difficile da capire. La loro popolarità è legata a un episodio particolare che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. Se il programma Art Attack con Giovanni Muciaccia fosse ancora in onda, probabilmente avrebbe dedicato una puntata a illustrare come realizzare gli abiti degli Angine de Poitrine.

Se Art Attack con Giovanni Muciaccia fosse ancora in onda avremmo sicuramente una puntata che spiega come confezionare gli abiti degli Angine de Poitrine. Il duo canadese, fuori con il loro secondo album, è diventato così inspiegabilmente famoso, in così poco tempo, che andrebbe a toccare anche lo storico show per bambini. “Prendete delle coperte bianche e nere e fatele a pois, prendete una scatola e mettete dentro una lampadina, incollate due rotoli di carta igienica per fare il lungo naso e una tenda a striscioline per fare i capelli, fatto? Adesso procuratevi un libro di musica microtonale.”. Questi due artisti sono apparsi sui nostri social così dal nulla. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L'assurdo motivo che ha reso famosi gli Angine de Poitrine Angine de Poitrine: 7 milioni di visualizzazioni e tour esauritoIl 3 aprile 2026 uscirà il secondo disco del duo canadese Angine de Poitrine, una formazione che in meno di trenta giorni è passata dall’oscurità a... Leggi anche: Angine de Poitrine: vent’anni di gavetta e sette milioni di clic. Ne parlano tutti, ecco chi sono Recensione: ANGINE DE POITRINE – Vol. IIÈ un’epoca stancante, questa, in cui la credibilità musicale non si misura più in litri di sudore versati sui palchi dei club seminterrati ma nella capacità di generare glitch cognitivi ... newsic.it Angine de Poitrine, chi sono i membri della band canadese diventata viralePer chi volesse ascoltarli e vederli dal vivo, sappia che gli Angine de Poitrine hanno appena annunciato un tour europeo che farà tappa in Italia il 31 maggio 2026 al Poplar Utopia Festival, ospitato ... tg24.sky.it