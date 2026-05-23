Laurent Miralles, compagno di Enzo Miccio, è morto nel 2025 a causa di leucemia. I due hanno trascorso sei anni insieme, dopo essersi conosciuti a Parigi.

Enzo Miccio e il compagno Laurent Miralles hanno condiviso sei anni di vita insieme, dopo essersi incontrati per la prima volta a Parigi. Il celebre volto televisivo presentò il compagno ai fan nel 2019, nel giugno 2023, in una lunga intervista al Corriere, annunciò la rottura dal chirurgo estetico francese: “Io vorrei tantissimo essere padre. Forse è la cosa che più mi manca e più mi mancherà nella vita. Ma ci ho rinunciato per senso di responsabilità. Non condanno e non giudico chi invece lo vuole diventare. Anzi, ammiro chi è in grado di crescere dei bambini, indipendentemente dal tipo di coppia in cui è. Anche perché se il desiderio di genitorialità è così forte, non ti ferma né la legge né l’essere single”, disse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi era il compagno di Enzo Miccio, Laurent Miralles (morto nel 2025 di leucemia)

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