Nicola Marchionni, ballerino di Amici 25, si è qualificato come primo finalista del programma. La sua esibizione più memorabile è stata una coreografia dedicata alla madre, deceduta durante il Serale. La giuria ha premiato la sua performance, portandolo in finale. La scomparsa della madre è avvenuta nel corso del serale, influenzando la sua partecipazione e la scelta della coreografia.

Nicola Marchionni è stato il primo dei concorrenti di Amici 25 ad aggiudicarsi la maglia da finalista: il ballerino ha conquistato la giuria con una coreografia dedicata alla madre, venuta a mancare durante il Serale. Maria De Filippi ha svelato un aneddoto sul legame tra Nicola e sua madre: “ Sei stato molto forte a restare qui, ad andare avanti. Non abbiamo mai parlato di questo, ma durante la malattia, noi gli abbiamo garantito di andare a trovarla ogni volta che voleva, quando era in ospedale. Dopo che è successo quello che è successo, Nicola si è presentato con dei mazzetti di fiori per tutti noi. Non è qualcosa di scontato”. La sua devozione e il suo dolore hanno ammaliato i giudici e hanno spinto all’unanimità ad assegnare la maglia da finalista al ballerino della squadra di Alessandra Celentano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Nicola Marchionni, il ballerino di Amici: la tragedia della mamma durante il serale

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Chi è Nicola Marchionni, il ballerino di Amici di Maria De Filippi

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